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صورة.. قوى الأمن تعمم بيانات موقوفَين بجرم التحرش بقاصرين

منذ 52 دقيقة
قوى الأمن الداخلي في لبنان

قوى الأمن الداخلي في لبنان

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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي: “تُعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوفَين:

– ي. خ. (مواليد عام 1985، سوري)
– ح. ع. (مواليد عام 1985، لبناني)

الذي تبين بحسب اعترافات الضّحايا والموقوفين، قيامهما بالتّحرّش بعددٍ من القُصَّر، منهم من لا تزال هويّته مجهولة حتّى اللحظة.

لــذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة ممّن وقع ضحية أعمالهما، الاتّصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة، على الرقم: 293293/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات. علمًا أنّ المعلومات المتعلّقة بالضّحايا ستبقى سريّة للغاية، وطيّ الكتمان”.

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