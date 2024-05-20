الأثنين 12 ذو القعدة 1445 ﻫ - 20 مايو 2024 |
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صورة.. مسدسات حربية داخل شاحنة تنقل بضائع بين البترون وكفرعبيدا

منذ دقيقتين
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عثرت القوى الامنية في البترون، على عدد من المسدسات الحربية مخبأة داخل شاحنة تنقل بضائع.

وفي المعلومات الأولية أن حريقا اندلع في الشاحنة أثناء مرورها على المسلك الغربي للاوتوستراد بين البترون وكفرعبيدا، وعند حضور عناصر الدفاع المدني لإخماد النيران وحضور الاجهزة الأمنية، تم العثور على المسدسات في كابين الشاحنة.

وعلى الفور انتشرت العناصر الأمنية في المكان بانتظار الخبير العسكري لتفتيش الشاحنة. وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات لمعرفة التفاصيل.

وقد أفادت المعومات أن شحنة الأسلحة المضبوطة دخلت عن طريق التهريب عبر طرابلس.

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