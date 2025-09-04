الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
صورة.. مسيّرة إسرائيلية تلقي مناشير في الخيام

منذ ساعتين
بلدية الخيام

ألقت مسيّرة إسرائيلية مناشير في بلدة الخيام منذ قليل، كتب عليها: “هذه الشركات لا تزال تخدم لصالح “حزب الله” إنها تزعزع الامن وتعرضكم للخطر. لا فائدة من التعامل والعلاقات مع “حزب الله”.

وفي آخر المستجدات أعلن يوم أمس الأربعاء 3\9\2025، الجيش الإسرائيلي، استهداف مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وأوضح المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن الغارات شملت موقعًا في قرية أنصارية يُستخدم لتخزين آليات هندسية خاصة بإعادة إعمار الحزب وتنفيذ مخططات، بالإضافة إلى منصة صاروخية في منطقة الجبين.

وأضاف أدرعي أن وجود هذه الآليات والقدرات الصاروخية يُعدّ “انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

