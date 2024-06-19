صورة.. هذه المناطق معرّضة للحرائق أكثر من غيرها

نشر الدفاع المدني عبر منصة “أكس”، نشرة احتمال حرائق الغابات التي تُظهر مدى خطر نشوب الحرائق في المناطق.

وتتعامل فرق الدفاع المدني والجيش اللبناني والفعاليات المحلية مع الحرائق التي تندلع بالتزامن في أكثر من موقع، وذلك في “موسم الحرائق” الذي يبدأ في سبتمبر/ أيلول من كل عام، ويستمر حتى أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، حيث تصبح الظروف مواتية لاشتعال الحرائق وانتشارها، على ضوء الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح، بالتزامن من لجوء القرويين إلى إحراق مخلفات الأعشاب بعد تنظيف بساتينهم، ما يشير إلى أن معظم الحرائق تندلع نتيجة “إهمال غير متعمّد”، وفق ما يقول وزير البيئة ناصر ياسين لـ”الشرق الأوسط”.