صورة وتفاصيل جديدة عن مطار إيران العسكري في جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية

كشفت القناة 14 العبرية أن قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية يقدّرون بأن المطار الإيراني الذي تحدث عنه وزير الدفاع الإسرائيلي “يواف غالانت” في لبنان هو مخصص لتشغيل طائرات مسيرة إيرانية ضدّ إسرائيل.

ووفقاً للقناة الإسرائيلية فإن المطار “يبعد 20 كيلو مترًا عن الحدود الإسرائيلية”.

واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إيران، الاثنين، بإنشاء مطار في جنوب لبنان، لإتاحة شن هجمات على إسرائيل.

وقال الوزير خلال كلمة له في المؤتمر السنوي لمعهد سياسة مكافحة الإرهاب في جامعة رايخمان في هرتسليا: “أكشف هنا لأول مرة صورا لمطار لأغراض إرهابية تبنيه إيران في قلعة جبور في جنوب لبنان يبعد 20 كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية”.

وأضاف في كلمته: “يمكن رؤية العلم الإيراني في الصور (..) يخطط نظام آية الله للعمل ضد مواطني إسرائيل. بعبارة أخرى: الأرض لبنانية، والسيطرة إيرانية، والهدف إسرائيل”.

وقالت رويترز إن المكان الذي ذكره يقع بالقرب من قرية بركة جبور ومدينة جزين اللبنانيتين، ويقعان على بعد نحو 20 كيلومترا شمالي بلدة المطلة على الحدود مع إسرائيل.

ولم يذكر غالانت مزيدا من التفاصيل خلال عرضه للصور، لكنه أضاف أن الموقع قد يستوعب طائرات متوسطة الحجم.

ولوح الوزير الإسرائيلي بأنه “إذا وصلنا إلى الصدام، فلن نتردد في تفعيل القوة القاتلة للجيش الإسرائيلي. وسيدفع حزب الله ولبنان ثمنا باهظا ومؤلما”.