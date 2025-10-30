الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صورة.. وزارة الأشغال أنجزت تأهيل طريق كوع الصليب – المصنع

منذ ساعة واحدة
وزارة الأشغال

وزارة الأشغال

A A A
طباعة المقال

أنجزت وزارة الأشغال العامة والنقل أعمال الصيانة والتعبيد والتزفيت في القسم المتبقّي من طريق كوع الصليب – المصنع، على مسافة تقارب ثلاثة كيلومترات من نقطة المصنع الحدودية باتجاه الحدود السورية، وذلك ضمن الخطة الوطنية المستمرة لتطوير شبكات الطرق وتعزيز معايير السلامة العامة على الطرق الدولية.

وشملت الأعمال إعادة تأهيل المسار بما يضمن سلاسة حركة المرور وتخفيف نسبة الحوادث، إلى جانب تركيب إشارات تحذيرية ولوحات إرشادية وعواكس ضوئية لتعزيز سلامة السائقين، خصوصاً خلال الليل.

ويُذكر أنّ هذا المقطع من الطريق كان قد تعرّض في وقتٍ سابق لغاراتٍ إسرائيلية وأضرار جسيمة في البنية التحتية، ما استدعى إعادة تأهيله ضمن خطة شاملة لتطوير الطرق الحدودية ذات الأهمية الأمنية والاقتصادية.

وأكدت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، أنّ “هذا الإنجاز يعكس التزامها المتواصل بتأمين معايير السلامة المرورية وتحسين الربط بين المناطق الحدودية والشبكة الوطنية للطرق الدولية، في سبيل دعم التنمية المتوازنة وخدمة المصلحة العامة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الأمن العام
    إقفال محلات لسوريين في الشمال.. إليكم التفاصيل
    النائب قاسم هاشم
    قاسم هاشم: لوضع حد للعدوان الذي لم يتوقف
    وزير المال ياسين جابر . رويترز
    تعميم من وزير المال إلى شركات تحويل الأموال والمصارف: للتوقّف عن اعتماد طريقة الـOffline

    الأكثر قراءة

    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه رئيس المخابرات العامّة المصرية اللواء حسن محمود رشاد
    ما سمعه الزائر المصري في لبنان لا يطمئن!
    مدرسة -تعبيرية
    توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون
    الدردشة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي باتت تأخذ حيزاً كبيراً من حياة البشر
    دراسة صادمة تحذر.. هكذا يقع البشر بفخ روبوتات الذكاء الاصطناعي!