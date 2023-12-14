الخميس 1 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 14 ديسمبر 2023 |
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صورتان لـ "تجدد" من مجلس النواب: التزمنا الحضور مع التحفّظ!

منذ 3 دقائق
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

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بعد أن جلس نواب كتلة “تجدد” على مقاعد الصحافيين داخل قاعة مجلس النواب، نشر النائب أديب عبد المسيح صورتين لنواب الكتلة في المجلس عبر منصة “إكس”، وعلّق عليهما بالقول: “من الجلسة التشريعية التي ستبت بموضوع رفع السن التقاعدي لجميع الضباط والأفراد في السلكين العسكري والأمني والذي يتعلق بمصلحة لبنان العليا”.

وأضاف: “التزمت مع زملائي في كتلة تجدد الحضور في حرم المجلس، مع تحفظنا عن التشريع في ظل شغور مركز رئاسة الجمهورية”.

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