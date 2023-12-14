صورتان لـ "تجدد" من مجلس النواب: التزمنا الحضور مع التحفّظ!

بعد أن جلس نواب كتلة “تجدد” على مقاعد الصحافيين داخل قاعة مجلس النواب، نشر النائب أديب عبد المسيح صورتين لنواب الكتلة في المجلس عبر منصة “إكس”، وعلّق عليهما بالقول: “من الجلسة التشريعية التي ستبت بموضوع رفع السن التقاعدي لجميع الضباط والأفراد في السلكين العسكري والأمني والذي يتعلق بمصلحة لبنان العليا”.

وأضاف: “التزمت مع زملائي في كتلة تجدد الحضور في حرم المجلس، مع تحفظنا عن التشريع في ظل شغور مركز رئاسة الجمهورية”.

من الجلسة التشريعية التي ستبت بموضوع رفع السن التقاعدي لجميع الضباط و الأفراد في السلكين العسكري و الأمني و الذي يتعلق بمصلحة لبنان العليا.

التزمت مع زملائي في كتلة تجدد التواجد في حرم المجلس مع تحفظنا على التشريع بظل شغور مركز رئاسة الجمهورية.#أديب_عبد_المسيح pic.twitter.com/DfiLKXTZOP — Adib Abdel Massih – أديب عبد المسيح (@AbdelmassihAdib) December 14, 2023