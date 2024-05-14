صور.. أولى قوافل العائدين من لبنان تصل سوريا ضمن "رحلات العودة الطوعية"

أعلن التلفزيون السوري الرسمي عن وصول قافلة للاجئين السوريين إلى الأراضي السورية قادمة من لبنان عبر معبر جوسيه بريف حمص صباح (الثلاثاء 14-5-2024).

وانطلقت أولى قافلات اللاجئين السوريين اليوم من الأراضي اللبنانية نحو سوريا بالتزامن مع استمرار السلطات اللبنانية بالتضييق على اللاجئين السوريين وإطلاق حملات الترحيل تحت مسمى “العودة الطوعية”.

وبدأت المديرية العامة للأمن العام بتأمين العودة الطوعية لنازحين سوريين من لبنان إلى سوريا عبر مركز القاع الحدودي، وعرسال عبر معبر الزمراني على الحدود السورية حيث تم تحديد نقاط التجمع في مركز القاع الحدودي (بعلبك – الهرمل) -عرسال – وادي حميّد (بعلبك – الهرمل).

ومنذ ساعات الفجر الأولى بدأ عدد من العوائل السورية بالتجمّع عند معبر نقطة وادي حميد في عرسال قبل الانطلاق بقافلة العودة الطوعية التي تنظمها المديريّة العامة للأمن العام وتشمل 310 نازحاً، ضمن قافلتين إحداها اقتصرت على 10 انطلقت عبر معبر جوسيه الشرعي في القاع باتّجاه حمص، فيما القافلة الأكبر تضم 300 على أن تعبر وادي حميد في عرسال باتّجاه معبر الزمراني الغير رسمي حيث آخر نقطة عند السلسلة الشرقية الشمالية الحدودية مع قرى القلمون السورية (ريف دمشق) حيث سيكون في استقبالهم الأمن السوري.

بدورها أشارت وزارة المهجرين إلى أن نحو 200 سيارة كانت جاهزة لنقل الدفعة الجديدة من اللاجئين السوريين نحو سوريا.