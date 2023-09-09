السبت 24 صفر 1445 ﻫ - 9 سبتمبر 2023 |
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صور.. إنشاء أول مخيم للنازحين من "عين الحلوة"!

منذ 32 دقيقة
مدخل مخيم عين الحلوة

مدخل مخيم عين الحلوة

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بادرت بلدية صيدا بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني ووكالة الأونروا وجمعيات أهلية لنصب خيم إيواء مؤقتة لعشرات العائلات بجانب مدينة رفيق الحريري الرياضية عند مدخل صيدا الشمالي ليكون أول مخيم مستحدث للنازحين من عين الحلوة.

حيث عملت ورش بلدية صيدا على تحضير الأرضية في المكان ونصب نحو 16 خيمة لعدد يتراوح بين 150 و200 نازح ، على أن يتم تأمين البنية التحتية والخدمات الأساسية اللازمة من غذاء ودواء لهذه العائلات تحت اشراف البلدية وبالتعاون مع الجهات المذكورة .

وقال مدير وحدة إدارة الحد من مخاطر الكوارث والأزمات في بلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا الزهراني المهندس مصطفى حجازي: تم عقد اجتماع في البلدية بحضور مديرة الأونروا وجمعيات محلية ودولية وتم النقاش بآليات الإغاثة والاستجابة لأهلنا النازحين من المخيم ، حيث نقوم باتصالات على اكثر من صعيد لتأمين أماكن إيواء لهم.

وأضاف ” واليوم نحن بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني قمنا بنصب خيم بجانب “مدينة رفيق الحريري الرياضية – ملعب صيدا البلدي ” وهي ليست مكان إيواء دائم وانما مؤقت . وكما ترون يوجد في البلدية عدد كبير من النازحين وفي ظروف لا صحية وغير جيدة وبالتالي سنؤمن لهم أماكن إيواء مؤقتة لحين تأمين ما هو مناسب اكثر لهم او عودتهم الى بيوتهم بعد انتهاء الأزمة “.

وتابع حجازي ” تم اليوم نصب ما يقارب 16 خيمة تتسع لحوالي 100 -150 شخصاً ونحاول أن نصل الى حدود 200 -250 شخصاً. والان نعمل لتأمين المياه والصرف الصحي لهم ، وبالتعاون مع الأونروا قمنا بتأمين حمامات مؤقتة فيما سيساعد الصليب الأحمر اللبناني والجمعيات الأهلية بتأمين مياه الشرب والاستخدام ، وسيتولى تجمع المؤسسات الأهلية والجمعيات إدارة هذا المجمع المؤقت من ناحية الغذاء والحاجات الطبية “.

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