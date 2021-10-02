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“صور” استخباراتية تكشف ترسانة حزب الله للدفاع الجوي!!

منذ 5 ساعات
ميليشيا حزب الله

ميليشيا حزب الله

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نقل موقع “INTELSky” المتخصص بتعقب الطائرات وتحليل صور الأقمار الصناعية، ونقل أخبار الصراع حول العالم،  عن الاستخبارات الأميركية إشاراتها إلى أن “حزب الله قد يمتلك نظامين للدفاع الجوي ويمكن تفعيلهما قريبًا، وهما “بافار -373” إيراني الصنع، و “بانتسير” روسي الصنع.

ولفت الموقع إلى أنه يتم جمع بيانات الطائرة “بوينج RC-135U” التابعة للقوات الجوية الأميركية (64-14849 ، AE01D5)، والتي تمتلك نظام “HOMER61 Combat Sent” لجمع المعلومات الاستخبارية الفنية عن أنظمة رادار الخصم، من أجل تطوير مستقبلات تحذير الرادار الجديدة أو المطورة، وأجهزة التشويش على الرادار، والشراك الخداعية ، والصواريخ المضادة للإشعاع الموجودة في لبنان وسوريا.

 

 

 

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