“صور” استخباراتية تكشف ترسانة حزب الله للدفاع الجوي!!

نقل موقع “INTELSky” المتخصص بتعقب الطائرات وتحليل صور الأقمار الصناعية، ونقل أخبار الصراع حول العالم، عن الاستخبارات الأميركية إشاراتها إلى أن “حزب الله قد يمتلك نظامين للدفاع الجوي ويمكن تفعيلهما قريبًا، وهما “بافار -373” إيراني الصنع، و “بانتسير” روسي الصنع.

ولفت الموقع إلى أنه يتم جمع بيانات الطائرة “بوينج RC-135U” التابعة للقوات الجوية الأميركية (64-14849 ، AE01D5)، والتي تمتلك نظام “HOMER61 Combat Sent” لجمع المعلومات الاستخبارية الفنية عن أنظمة رادار الخصم، من أجل تطوير مستقبلات تحذير الرادار الجديدة أو المطورة، وأجهزة التشويش على الرادار، والشراك الخداعية ، والصواريخ المضادة للإشعاع الموجودة في لبنان وسوريا.

🇺🇸 US intelligence indicates that Hezbollah may has two air defense systems and could be activated soon:

🇮🇷 Bavar-373

🇷🇺 The Pantsir

🇺🇸 USAF Boeing RC-135U (64-14849, AE01D5) as HOMER61 Combat Sent is designed to collect technical intelligence on adversary radar emitter systems. Its data is collected to develop new or upgraded radar warning receivers, radar jammers, decoys, anti-radiation missiles🇱🇧 🇸🇾

Currently, the RC-135U is HDG towards the Lebanese 🇱🇧 FIR