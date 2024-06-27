صور.. الأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار في عيتا الشعب بسبب القصف الإسرائيلي

تظهر صور التُقطت بالأقمار الصناعية جزءا كبيرا من قرية عيتا الشعب اللبنانية وقد تحول إلى ركام بعد شهور من الضربات الجوية الإسرائيلية، في نظرة تبين حجم الأضرار بأحد المعاقل الرئيسية لحزب الله في جنوب لبنان.

وتوضح الصور التي تم الحصول عليها من شركة بلانت لابز الخاصة لتشغيل الأقمار الصناعية، والتي التقطت في الخامس من يونيو حزيران وحللتها رويترز، 64 موقعا مدمرا على الأقل في عيتا الشعب. وتحوي العديد من تلك المواقع أكثر من مبنى.

وتقع عيتا الشعب في جنوب لبنان وكانت خط مواجهة في حرب 2006 عندما نجح مقاتلوها في التصدي للهجمات الإسرائيلية خلال الحرب الشاملة التي استمرت 34 يوما.

وبينما لا يزال القتال الحالي بين إسرائيل والحزب محدودا نسبيا، فإنه يمثل أسوأ مواجهة بينهما منذ 18 عاما، مع حدوث أضرار واسعة النطاق في مبان وأراض زراعية بجنوب لبنان وشمال إسرائيل.

فالجانبان يتبادلان إطلاق النار منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول. وتسببت الأعمال القتالية في تهجير سكان المنطقة الحدودية من كلا الجانبين إلى حد كبير مع فرار عشرات الآلاف من منازلهم.

وقال نحو عشرة أشخاص مطلعين على الأضرار إن الدمار في عيتا الشعب يمكن مقارنته بما حدث في عام 2006، في وقت أثار فيه التصعيد قلقا متزايدا من حرب أخرى شاملة بين الخصمين المدججين بالسلاح.

وليس لدى رويترز صور بالأقمار الصناعية من عام 2006 لمقارنة الفترتين.

وتقول إسرائيل إن النيران التي أُطلقت من لبنان قتلت 18 جنديا و10 مدنيين. وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 300 من مقاتلي حزب الله و 87 مدنيا، بحسب إحصاءات رويترز.

وينحدر 10 على الأقل من قتلى حزب الله من عيتا الشعب، وعشرات آخرون من المنطقة المحيطة بحسب إخطارات حزب الله بالقتل التي راجعتها رويترز. وقال مصدر أمني إن ستة مدنيين قُتلوا في القرية.

وقال هاشم حيدر رئيس مجلس الجنوب، وهو مؤسسة رسمية مكلفة بمسح الأضرار والتنمية في جنوب لبنان، لرويترز إن القرية التي تقع على بعد كيلومتر واحد فقط من الحدود هي من بين أكثر المناطق التي تعرضت للقصف الإسرائيلي.

وقال محمد سرور، رئيس بلدية عيتا الشعب، “هناك الكثير من الدمار في وسط القرية، التدمير لا يقتصر فقط على المباني التي ضربوها ودمروها وإنما يطال المنازل المحيطة التي تصدعت ولا يمكن إصلاحها وهي بحاجة للهدم”.

وأضاف أن معظم سكان القرية وعددهم 13500 نسمة فروا في أكتوبر تشرين الأول عندما بدأت إسرائيل في قصف المباني والغابات القريبة.

وقال حيدر إن “العدو الاسرائيلي يقوم بقصف ممنهج لتدمير أي محاولة للحياة في هذه المناطق التي تسمى منطقة حمراء، إنه يؤذي كل القطاعات، أولا الناس، حاول تهجير الناس قدر المستطاع لإفراغ المنطقة، ثم البنية التحية ثم الأراضي الزراعية، يعني إنه يريد جعلها منطقة شبه محروقة غير قابلة للسكن، حتى تكون شبه منطقة عازلة، وهذا المخطط لن ينجح به بإذن الله”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أصاب أهدافا لحزب الله في منطقة عيتا الشعب خلال الصراع.

وردا على أسئلة لرويترز، قال نير دينار، أحد المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس.

وأضاف دينار أن حزب الله جعل المنطقة “غير صالحة للعيش” بالاختباء في المباني المدنية وشن هجمات غير مبررة جعلت القرى الإسرائيلية “مدن أشباح”.

وأردف قائلا “إسرائيل تقصف أهدافا عسكرية، وحقيقة أنهم يتخفون داخل بنى تحتية مدنية، فهذا قرار لحزب الله”.

ولم يذكر الجيش مزيدا من التفاصيل عن طبيعة أهدافه في القرية. وقال إن حزب الله يصعد الهجمات وتطلق أكثر من 4800 صاروخ على شمال إسرائيل “مما أسفر عن مقتل مدنيين وتشريد عشرات الآلاف”.

ولم يرد المكتب الإعلامي لحزب الله على الفور على طلبات للتعليق.

ويقول حزب الله إن نزوح كثير من الإسرائيليين يعد إنجازا لحملتها.

“تهديد متواصل”

اندلعت الحرب الجارية بعد يوم من هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ورهن حزب الله إيقاف هجماتها بانتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وتقع بلدة عيتا الشعب على منطقة مرتفعة تطل على الأراضي الإسرائيلية وهي واحدة من عدة بلدات يهمين عليها المنتمون إلى المذهب الشيعي.

وتلك البلدات بحسب خبراء هي خط الدفاع الأول لحزب الله في مواجهة إسرائيل.

واندلعت الحرب في 2006 بعد أن تسلل مقاتلو حزب الله إلى إسرائيل عبر منطقة قريبة من عيتا الشعب واحتجزوا جنديين إسرائيليين.

وقال مصدر مطلع على عمليات حزب الله إن البلدة لعبت دورا استراتيجيا في تلك الحرب وستفعل مجددا في أي حرب جديدة.

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل حول أنشطة الحزب في عيتا الشعب.

وتمكن من الصمود داخل عيتا الشعب طوال فترة الحرب في عام 2006. وخلُصت لجنة تحقيق عينتها الحكومة الإسرائيلية إلى أن قوات الجيش لم تنجح في الاستيلاء على البلدة كما أُمرت، وذلك رغم تطويقها وتوجيه ضربة قوية لحزب الله.

وذكر التقرير أن الصواريخ المضادة للدبابات كانت تُطلق من عيتا الشعب قبل خمسة أيام من انتهاء الحرب.

وقال سيث جي جونز نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إن المنطقة كانت ذات أهمية عسكرية على عدة أصعدة، إذ سمحت لحزب الله بإطلاق صواريخها قصيرة المدى باتجاه إسرائيل.

وأضاف “إذا حدث توغل بري، فتلك مناطق سيدافع حزب الله عنها، أو سيستخدمها لمحاولة استنزاف” القوات الإسرائيلية.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن هجمات خلال المواجهات الحالية على أهداف متاخمة للحدود تقع في الجهة المقابلة لبلدة عيتا الشعب مباشرة، ومنها قرية شتولا الإسرائيلية الواقعة على بعد 1.9 كيلومتر ومناطق مجاورة.

ولا تظهر صور الأقمار الصناعية المسجلة في الخامس من يونيو حزيران لشتولا والقرى الإسرائيلية المجاورة أي أضرار واضحة في المباني.

وأشارت وزارة الدفاع الإسرائيلية وفقا لتقرير نشرته صحيفة كالكاليست في مايو أيار إلى تضرر 60 منزلا في شتولا، وأن الأضرار كانت شديدة في 11 منزلا منها.

ولم ترد الوزارة على طلبات رويترز للحصول على بيانات.

وذكرت هيئة الضرائب في إسرائيل إن نحو ألفين مبنى تضرر في شمال البلاد.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، أظهرت بيانات أولية من مجلس الجنوب اللبناني أن نحو 2700 منزل دُمر بالكامل وتضرر نحو 22 ألف منزل، وهو معدل أقل بكثير من حرب 2006.

وذكرت السلطات أن الحرائق التي اندلعت جراء الاشتباكات أضرت بمئات الأفدنة من الأراضي الزراعية والغابات على جانبي الحدود.

* ذخائر ثقيلة

قال أندرياس كريج من كينجز كوليدج في لندن إن الأضرار الهيكلية في عيتا الشعب متوافقة مع الذخائر واسعة النطاق التي أسقطتها الطائرات المقاتلة أو الطائرات المسيرة. وأضاف كريج أن صور الهجمات أشارت إلى أن قنابل يصل وزنها إلى 900 كيلوجرام أُسقطت.

وحزب الله ، الذي كثيرا ما تعلن عن هجماتها، استخدم من حين لآخر الصاروخ بركان قصير المدى برأس حربي يصل وزنه إلى 500 كيلوجرام.

واستخدم في كثير من هجماته المعلنة أسلحة ذات رؤوس حربية أصغر بكثير، مثل الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات التي عادة ما تحمل رؤوسا حربية تزن أقل من 10 كيلوجرامات.

وقال كريج “حزب الله لديه أكثر… رؤوس حربية أثقل في صواريخه الباليستية لم تُستخدم بعد”.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي أو حزب الله على أسئلة بشأن الذخائر.

وذكر كريج أن هدف حزب الله هو إبعاد المدنيين الإسرائيليين.

وأضاف “لذلك لا يحتاج حزب الله إلى إحداث أضرار هيكلية جسيمة بالمناطق المدنية أو المباني المدنية”.