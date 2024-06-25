صور.. الإتحاد الأوروبي يسلّم ست سيارات إسعاف إلى الجيش اللبناني

في احتفال أُقيم في مقر اللواء اللوجستي، سلّم الاتحاد الأوروبي ست سيارات إسعاف إلى الجيش اللبناني.

وحضر الحفل سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، ونائب رئيس الأركان للتجهيز العميد المهندس طوني عبود، ومدير المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين أسامة خشاب، وسفراء وملحقون عسكريون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لبنان.

وتشكِّل سيارات الإسعاف جزءاً من تدابير المساعدة المموّلة في إطار آلية السلام الأوروبية التي يدعم من خلالها الاتحاد الأوروبي الجيش اللبناني بمبلغ إجمالي مقداره 6 ملايين يورو مخصص لتعزيز قدراته الطبية وتوفير المعدات لطواقمه العملياتيّة. ويشمل هذا الدعم، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف، محطة تناضح عكسي للمستشفى العسكري في بيروت، ومعدات طبية وسترات صدرية تكتيكية ومولدات كهربائية عاملة على المازوت. ويضمن الاتحاد الأوروبي، من خلال شريكه Économat des Armées، تسليم المعدات للجيش اللبناني وتدريب الطواقم المعنية على استخدامها.

وقالت السفيرة دو وال خلال الحفل إنه “في هذا السياق المليء بالتحديات الذي يواجهه لبنان، يستثمر الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في الأمن القومي والاستقرار في لبنان، من خلال تقديم الدعم لمؤسساته الأمنية، بما في ذلك الجيش اللبناني”. فبالإضافة إلى المساعدة التي تمَّ الحصول عليها من خلال آلية السلام الأوروبية، يدعم الاتحاد الأوروبي لبنان في إدارة حدوده البرية والبحرية والجوية منذ عام 2010 وفي الاستجابة لمواجهة تهديدات الإرهاب والأمن السيبراني.

ولفتت إلى أن “الجيش اللبناني يبقى ركيزة أساسية في صدّ التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية، وسنستمر في دعمه وفي العمل على تحسين ظروف جنوده وعائلاتهم، إما من خلال الدعم الطبي أو المعدات أو الطاقة الشمسية، أو وسائل أخرى”.