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صور.. الجيش اللبناني يكشف تفاصيل شاحنة المسدسات المهربة

منذ ساعة واحدة
عناصر من الجيش اللبناني قرب شاحنة مسدسات مهربة

عناصر من الجيش اللبناني قرب شاحنة مسدسات مهربة

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 20 / 5 / 2024، اشتعلت شاحنة محمّلة بالزيوت في بلدة بسبينا – البترون وتبيّن أنها كانت تحمل 304 مسدسات مهربة ومخفية فوق المحرك مع كمية من المماشط، وأوقفت مديرية المخابرات عددًا من الأشخاص المشتبه في تورطهم بعملية التهريب”.

وأضاف البيان “عمل الجيش على تفتيش الشاحنات الأخرى التي وصلت مع هذه الشاحنة على متن باخرة إلى مرفأ طرابلس، وتبين أنها تحمل مواد وبضائع مختلفة، ولم يُعثَر على أي أسلحة أو ممنوعات داخلها”.

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