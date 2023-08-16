صور.. الجيش اللبناني يكشف حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر تموز 2023

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​، أن “حصيلة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر تموز 2023، توقيف 460 شخصاً من جنسيات مختلفة، لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية”.

وأشارت في بيان إلى أن “المضبوطات 194 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، و82 رمانة يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال، وسُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.