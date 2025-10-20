الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
صور.. الجيش يتلف مساحة مزروعة بالحشيشة

منذ 24 دقيقة
عنصر من الجيش يتلف دونمات مزروعة بالحشيشة في الزرازير في بعلبك

صدر عن قيادة الجيش مديريّة – التوجيه البيان الآتي:

“يواصل الجيش عمليات مكافحة الاتجار بالمخدرات، وملاحقة المخلين بالأمن في مختلف المناطق، وفي هذا السياق، عملت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات على إتلاف مساحة مزروعة بالحشيشة في بلدتَي حوش تل صفيه وإيعات – بعلبك. ونتيجة عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة لشبكات الاتجار بحبوب الكبتاغون، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقاع المواطن (ع.ج.) لتورطه في الاتجار بالكبتاغون، كما أوقفت دورية أخرى تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة كترمايا – الشوف المواطن (م.ا.) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية منها وسلاحًا حربيًّا.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

