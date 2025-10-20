الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
صور.. الجيش يزيل سواتر ترابية إسرائيلية في خراج عيترون

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2025 7:56 مساءً
عناصر من الجيش اللبناني

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان، أنه “بتاريخ 20 /10 /2025 وضمن إطار متابعة الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة، عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل على إزالة عدد من المكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية التي كان العدو الإسرائيلي قد أقامها بتاريخ 19 /10 /2025 ليلاً في خراج بلدة عيترون – بنت جبيل، لقطع طريق في البلدة ومنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم”.
