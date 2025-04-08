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صور.. الجيش يزيل شريطًا شائكًا مفخّخًا في اللبونة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - أبريل - 2025 9:58 مساءً
الجيش يزيل شريطًا شائكًا مفخّخًا في اللبونة

الجيش يزيل شريطًا شائكًا مفخّخًا في اللبونة

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

عملت وحدة من الجيش على إزالة شريط شائك مفخّخ كان العدو الإسرائيلي قد ركّزه في منطقة اللبونة – صور، وذلك بعد تعطيل الرمانتَين اليدويتَين الموصولتَين به.

كما عملت وحدة أخرى على إزالة سواتر ترابية مستحدثة كان العدو الإسرائيلي قد أقامها في خراج بلدة العديسة – مرجعيون، وذلك بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل.

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