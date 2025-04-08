صور.. الجيش يزيل شريطًا شائكًا مفخّخًا في اللبونة

الجيش يزيل شريطًا شائكًا مفخّخًا في اللبونة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

عملت وحدة من الجيش على إزالة شريط شائك مفخّخ كان العدو الإسرائيلي قد ركّزه في منطقة اللبونة – صور، وذلك بعد تعطيل الرمانتَين اليدويتَين الموصولتَين به.

كما عملت وحدة أخرى على إزالة سواتر ترابية مستحدثة كان العدو الإسرائيلي قد أقامها في خراج بلدة العديسة – مرجعيون، وذلك بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل.

عملت وحدة من الجيش على إزالة شريط شائك مفخّخ كان العدو الإسرائيلي قد ركّزه في منطقة اللبونة – صور، وذلك بعد تعطيل الرمانتَين اليدويتَين الموصولتَين به.

كما عملت وحدة أخرى على إزالة سواتر ترابية مستحدثة كان العدو الإسرائيلي قد أقامها في خراج بلدة العديسة – مرجعيون، وذلك بالتنسيق… pic.twitter.com/K6VVdSwF44 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 8, 2025