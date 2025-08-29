الجمعة 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
صور.. الجيش يشيع شهيديه في داريا وشهابية الفاعور

منذ 37 دقيقة
من مراسم تشييع شهيدَي الجيش

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيان جاء فيه:

“أقيم اليوم تشييع كل من الشهيدَين الملازم الأول محمد إسماعيل والمعاون الأول رفعت الطعيمي، في بلدتَي داريا – الشوف وشهابية الفاعور – زحلة.

وكانا قد استشهدا بتاريخ 28 / 8 / 2025 نتيجة انفجار مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي أثناء الكشف عليها في منطقة الناقورة – صور.

استُهل تشييع كل منهما بتشريفات أدّتها ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش، وجرى تقليدهما أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجتين الفضية والبرونزية.

بعدها نُقلا إلى بلدتَيهما، حيث أقيم التأبين لكل منهما بحضور ممثل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وقد ألقى كلمة أكد فيها مناقبية الشهيدَين وشجاعتهما واندفاعهما في أداء الواجب، دفاعًا عن لبنان وأهله، لافتًا إلى أن الجيش مستمر في تنفيذ مهماته رغم التضحيات.”

