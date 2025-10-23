الخميس 1 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صور.. السوريّون يعودون عبر معبر العريضة الحدودي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 23 - أكتوبر - 2025 2:16 مساءً
نازحيين من سوريا

نازحيين من سوريا

A A A
طباعة المقال

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام البيان الآتي: “نظّمت المديرية العامة للأمن العام المرحلة السادسة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين وبالتعاون مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، حيث غادرت مجموعة كبيرة من العائلات السورية من معرض رشيد كرامي في طرابلس عبر مركز الأمن العام الحدودي في العريضة، بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان
    ابراهيم كنعان: لبنان لديه رئيس للجمهورية متمسّك بسيادة لبنان والاستقرار
    صورة من سلسلة الغارات التي استهدفت البقاع =الخميس 32\7\2025
    الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة معسكرات لقوة "الرضوان"
    وزارة المالية
    الى متعهدي الحفلات والنشاطات الفنية. تنبيه من "المالية"

    الأكثر قراءة

    المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
    على وقع "زلزال باراك".. رسائل عربية تحذيرية حاسمة تصل إلى بيروت
    جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
    فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!
    مبنى وزارة العدل في لبنان
    فضل شاكر من القضاء العسكري إلى المدني.. هل يُعطّل ملف "هلال حمود" إطلاق سراحه؟