صور.. السوريّون يعودون عبر معبر العريضة الحدودي

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام البيان الآتي: “نظّمت المديرية العامة للأمن العام المرحلة السادسة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين وبالتعاون مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، حيث غادرت مجموعة كبيرة من العائلات السورية من معرض رشيد كرامي في طرابلس عبر مركز الأمن العام الحدودي في العريضة، بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري”.

