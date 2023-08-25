صور.. المديرية العامة للأمن العام أحيت العيد الـ 78

صدر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

برعاية وحضور معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، احتفلت المديرية بالعيد الثامن والسبعين وذلك في احتفال رمزي أقيم بالمناسبة قبل ظهر اليوم في باحة المديرية في محلة المتحف بحضور عدد من الضباط والمدعوين.

وعلى وقع نشيد الشهداء الذي عزفته موسيقى الأمن العام، وضع معالي الوزير مولوي والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري إكليلاً من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الأمن العام.

بعد النشيد الوطني اللبناني ونشيد الأمن العام، ألقى رئيس مكتب شؤون الإعلام العميد ايلي الديك النشرة التوجيهية للعسكريين بمناسبة العيد ثم كانت كلمة للواء الياس البيسري أورد فيها عدة نقاط ابرزها:

– انتخاب رئيس للجمهورية هو الحل لإعادة إطلاق عمل المؤسسات.

– من آخر إنجازات الأمن العام توقيف خلية تجسس اثناء مغادرتها عبر مطار بيروت كانت تحضر لعمليات في الداخل ، كما أوقفت المديرية شخص إيطالي يعمل على رأس مافيا تنشط بتهريب المخدرات في ثلاثة قارات وذلك بالتنسيق مع أجهزة أمنية عربية وأجنبية ومن ثم تسليمه الى السلطات الإيطالية بإشراف القضاء المختص.

– حقق الأمن العام إنجازا بموضوع النزوح السوري بحصوله على داتا المعلومات الخاصة بالنازحين السوريين دون شروط مسبقة.

– مواكبة عملية التنقيب عن النفط بعد تدريب مجموعات لهذ المهمة خاصة وان هذه الثروة الوطنية تشكل بارقة أمل للبنانيين.

– العزاء للجيش اللبناني بالضباط شهداء حادثة المروحية في حمانا.

– شدد على حسن معاملة المواطنين وإنجاز معاملاتهم بكل سرعة.

– تعزيز عديد الامن العام في المطار وتقديم الدعم المطلق له ساهم في تخفيف الازدحام دفعاً للسياحة والاقتصاد اللبنانيين.

من بعدها القى معالي وزير الداخلية والبلديات كلمة تهنئة بالعيد ال 78 للمديرية وابرز ما جاء خلالها:

– كلنا نعمل من اجل بناء دولة يكون شعارها الشرعية.

– لبنان بالرغم من ظروفه الصعبة سينهض بجهود أبنائه والقوى الأمنية والعسكرية.

– كل المواطنين يقدرون جهود الأمن العام.

– يقوم الأمن العام بدوره الإداري والأمني والسياسي بنجاح.

– نحن نؤيد ونؤكد على كل ما تقومون به ووزارة الداخلية بكل إمكانياتها بتصرفكم.

– نحن واللواء المدير العام للأمن العام واحد وإرادتنا من إرادته.

في الختام تم قطع قالباً من الحلوى بالمناسبة.