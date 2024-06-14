صور.. تعرف على الأسلحة النوعية التي أدخلها حزب الله في الحرب ضد إسرائيل

تصاعدت حدة المعركة التي يخوضها حزب الله على الحدود الجنوبية للبنان ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكشفت تلك المواجهات عن أسلحة ومعدات عسكرية نوعية أدخلها حزب الله لأول مرة خلال الحرب مع إسرائيل.

ووفقاً لتقارير إعلامية دولية فإن الحزب أنشأ ترسانة تضم أكثر من مليون صاروخ من مختلف الأنواع، تجعله قادرا على إطلاق نحو 3000 قذيفة وصاروخ يوميا باتجاه إسرائيل.

أبرز الأسلحة النوعية لدى حزب الله

ويعتمد حزب الله بالدرجة الأولى في هجماته على صواريخ كورنيت المضادة للدروع.

المسيّرة الهجومية المزودة بصاروخين من طراز “أس-5”.

الطائرات المسيّرة الانقضاضية.

صواريخ موجّهة وأخرى ثقيلة.

صاروخ ألماس الإيراني: تغلّب على القبة الحديدية الإسرائيلية.

صاروخ بركان ثقيل قصير المدى

صاروخ فتح 110 الدقيقة أرض أرض إيراني يعمل بالوقود الصلب