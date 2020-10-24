صور.. حريقٌ كبير ليلاً في “بنتاعل – جبيل” امتدّ الى المنازل وأحدث أضراراً

انقذت العناية الالهية بلدة بنتاعل في قضاء جبيل وسكانها من كارثة انسانية وبيئية حيث اندلع قبيل منتصف ليل امس حريق كبير امتد على مساحة اكثر من ٧٠ الف متر من الاراضي ووصلت السنة النيران الى المنازل وقضت على مساحات واسعة من الاشجار المثمرة والسنديان وطالت جزءا من احد المنازل وسيارتين كانتا متوقفتين الى جانب الطريق. وطال الحريق ايضا عددا من الخيم الزراعية البلاستيكية، وغرفتين من منزل احد القاطنين في البلدة واثاثا خارجية لاحد المنازل.

وعملت عناصر الدفاع المدني من مركز جبيل وبجة وجاج بمساندة من عناصر وسيارت الاطفاء من مراكز البترون وكسروان والمتن الشمالي وغرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني واهالي البلدة والقرى المجاورة على اخماد النيران، في حين قامت صهاريج إحدى شركات توزيع المياه الى المنازل بتأمين المياه لسيارات الاطفاء، اضافة صهريج من بلدة مشمش في قضاء جبيل.

وتابع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار طوال الليل وحتى الصباح عملية الاطفاء مع رئيس مركز جبيل الاقليمي شكيب غانم الذي كان مشرفا على العملية حيث تمت السيطرة على الحريق في حين لا تزال عناصر الدفاع المدني حتى الساعة تعمل على تبريد ارض الحريق.

كما تلقى غانم اتصالا هاتفيا من عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط وآخر من قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري للاطلاع على ما يجري على الارض.

من جهة أخرى عُلم انه من اصل سبع سيارات اطفاء للدفاع المدني في قضاء جبيل اربعة منها معطلة منذ اكثر من شهرين ولم يُبادَر الى صرف الاموال لاصلاحها، كما ان الاليات الموجودة ستتوقف عن العمل اوائل الشهر المقبل بسب نفاد ميزانية المحروقات العائدة لها وهذا ما سيشكل خطرا كبيرا على المواطنين وارزاقهم والثروة الحرجية.