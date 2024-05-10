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صور.. شهيدان باستهداف إسرائيلي لعمال "تاتش" والدفاع المدني جنوب لبنان

منذ 40 دقيقة
غارة إسرائيلية على على طيرحرفا في جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على على طيرحرفا في جنوب لبنان

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أغار طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على طيرحرفا في جنوب لبنان، ممّا أدّى إلى سقوط شهيدين بينهما مسعف، وعدد من الجرحى.

وأشارت المعلومات إلى أنّ مسيّرة إسرائيليّة استهدفت مباشرةً فريقاً من عمال شركة “تاتش” كان يقوم بأعمال الصيانة لإحدى محطات الارسال في البلدة بمواكبة من الجيش اللبناني والدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية.

ونعت كشافة الرسالة الإسلامية العنصر  الدفاع المدني، الشهيد غالب الحاج أثناء قيامه بواجبه الوطني والإنساني في الموقع.

أما الشهيد الثاني فهو يوسف فادي جلول من مدينة صيدا وهو فني من شركة power tec المتعهدة بأعمال الصيانة في شركة mtc touch .

يشار إلى إلى أن فريق العمال المشترك من شركتي «أوجيرو» و«تاتش» كان قد حصل على إذن مسبق من «اليونيفيل» للحضور إلى طيرحرفا وإجراء الصيانة لأعمدة الإرسال.

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