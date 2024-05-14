صور وفيديو.. غارة إسرائيليّة تستهدف سيارة في مدينة صور

شنّت مسيّرة إسرائيلية ثلاثة صواريخ على طريق عام صور- الحوش، بالقرب من سوبرماركت رمال الأصلي والمستشفى الإيطالي، استهدفت سيارة بشكل مباشر ممّا أدّى إلى اشتعالها.

وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وأفادت المعلومات الأولية بسقوط شهيدَين كانا داخل السيّارة عند استهدافها.

يأتي ذلك بعد ساعات من التصعيد على الحدود الجنوبية، إذ شنّ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على بلدتَي عيتا الشعب وكفركلا مساء اليوم الثلاثاء، بعد هجوم صاروخي لـ”حزب الله” على مستوطنة أدميت أدّى إلى مقتل إسرائيلي وجرح أربعة جنود، إضافة إلى إسقاط منطاد تجسّسي إسرائيلي في أجواء الجنوب.