الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صور.. قائد الجيش يتفقد موقع انفجار مخزن الأسلحة والذخائر في صور

منذ 58 دقيقة
قائد الجيش العماد رودولف هيكل

قائد الجيش العماد رودولف هيكل

A A A
طباعة المقال

تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل موقع انفجار مخزن الأسلحة والذخائر في وادي زبقين – صور، وعاين آثار الانفجار واطّلع على ظروف الحادثة، ثم انتقل إلى قيادة لواء المشاة الخامس في البياضة حيث قدم التعازي بالعسكريين الشهداء من عداد اللواء، وأكد أنه لا خيار أمام الجيش سوى الاستمرار في أداء واجبه في ظل الاعتداءات المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي، لأن صون الوطن مهمة مقدسة تهون في سبيلها التضحيات.

وبعدها، قدم العماد هيكل التعازي لعائلات العسكريين الشهداء في بلدتَي دبعال – صور والبيسارية – صيدا، ومنطقة الشويفات – العمروسية، مثمنًا تضحياتهم واندفاعهم في أداء الواجب، ولافتًا إلى أن قيادة الجيش ستبقى وفية لهم ولعائلاتهم.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير العمل محمد حيدر
    وزير العمل: همنا واحد هو مصلحة لبنان
    سلسلة حرائق في محافظة عكار
    سلسلة حرائق متنقّلة في عكّار.. إليكم التفاصيل
    التقدمي الإشتراكي
    "التقدمي" يطالب بتحقيق دولي في أحداث السويداء

    الأكثر قراءة

    المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
    بعد اختفاء أكثر من 15 فتاة.. بيان توضيحي من قوى الأمن!
    الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس
    باراك وأورتاغوس في بيروت ولا عودة عن "حصرية السلاح"
    علما أمريكا والصين
    رويترز: أمريكا تزرع أجهزة تعقب في شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي لكشف نقلها للصين