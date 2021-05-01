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صور لحواجز قوى الأمن في عدة مناطق تنفيذاً لـ "التعبئة العامة"

1 - مايو - 2021
حواجز لقوى الأمن

حواجز لقوى الأمن

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نشرت المديرية العامة لقوى الامن، في بيان، صوراً لحواجز أقامتها في الشياح، خلدة، زغرتا، وجونيه تنفيذاً لقرار التعبئة الصادر عن غرفة العمليات الوطنية المتعلق بمواجهة فيروس كورونا خلال فترة عيد الفصح المجيد. ونتمنى على الجميع بضرورة الالتزام بالحصول على اذن التنقّل من المنصة والتقيّد بالاجراءات حفاظاً على السلامة العامة”.

 

 

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