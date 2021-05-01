صور لحواجز قوى الأمن في عدة مناطق تنفيذاً لـ "التعبئة العامة"

نشرت المديرية العامة لقوى الامن، في بيان، صوراً لحواجز أقامتها في الشياح، خلدة، زغرتا، وجونيه تنفيذاً لقرار التعبئة الصادر عن غرفة العمليات الوطنية المتعلق بمواجهة فيروس كورونا خلال فترة عيد الفصح المجيد. ونتمنى على الجميع بضرورة الالتزام بالحصول على اذن التنقّل من المنصة والتقيّد بالاجراءات حفاظاً على السلامة العامة”.

بالصور : حواجز #قوى_الامن في #شياح #خلده #زغرتا #جونيه

تنفيذاً لقرار التعبئة الصادر عن غرفة العمليات الوطنية المتعلق بمواجهة فيروس كورونا خلال فترة عيد الفصح المجيد.

ونتمنى على الجميع بضرورة الالتزام بالحصول على اذن التنقّل من المنصة والتقيّد بالاجراءات حفاظاً على السلامة العامة pic.twitter.com/Y4x3gEIpmO — قوى الامن الداخلي (@LebISF) May 1, 2021