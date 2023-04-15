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صور.. مقتل طبيب جراء حادث سير "مروّع" في دير الزهراني

منذ 6 دقائق
حادث سير "مروّع" في دير الزهراني

حادث سير "مروّع" في دير الزهراني

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توفي الطبيب عباس بدران إثر حادث سير مروع بين 3 سيارات وقع صباح (السبت 15-4-2023)، وسط دير الزهراني عند مفترق رومين، وأدى أيضا إلى وقوع 3 جرحى.

وفي التفاصيل فقد وقع الحادث في بلدة دير الزهراني- النبطية قبالة فرن يونس عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم السبت.

حيث اصطدمت سيارة رباعية الدفع نوع هوندا CRV سوداء اللون، يقودها المواطن محمد عبد المنعم ناصر برفقة عائلته، بسيارة نوع BMW بيضاء اللون تحمل اللوحة 177524/Z يقودها الدكتور عباس علي بدران وبسيارة نوع مرسيدس كحلية اللون، يقودها المواطن حسن عبدالله الأحمد.

وقد أدى الحادث إلى وقوع 3 إصابات، نقلوا إلى مستشفى الشيخ راغب حرب للمعالجة عبر سيارات تابعة للدفاع المدني مركز دير الزهراني، وما لبث أن الدكتور بدران أن فارق الحياة نتيجة إصابته الخطرة.

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