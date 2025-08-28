الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
صور.. مناورة قتاليّة مشتركة بين الجيش وقوى الأمن

منذ 7 دقائق
صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار العمل المشترك والتعاون المستمرّ بين الجيش اللّبناني والمديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بتاريخ 28-08-2025 أشرف المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء رائد عبدالله، ورئيس أركان الجيش اللواء الركن حسان عوده على تنفيذ فوج مغاوير البحر في الجيش اللبناني لمناورة قتاليّة بالتنسيق مع السريّة الخاصّة- الفهود وفوج التدخّل السّريع من وحدة القوى السيّارة في مرفأ بيار الجميل- المتن، تُحاكي مواجهة مجموعة إرهابيّة على متن سفينة تجاريّة تسلّلت إلى داخل أحد المباني على الشاطئ.

وحضر المناورة رئيس هيئة الأركان في قوى الأمن الدّاخلي العميد الطبيب ألفرد حنا، وقائد وحدة القوى السيّارة العميد طوني متّى وقائد فوج مغاوير البحر في الجيش اللبناني العميد باسم الأيّوبي، بالإضافة إلى عدد من الضبّاط.

وتميّزت هذه المناورة بالمستوى الاحترافي العالي للعناصر المُشاركة من المؤسّستين، كما أظهرت استعدادًا عاليًا لمجابهة أيّة مخاطر”.

