صور.. منشورات إسرائيلية فوق بلدة الضهيرة الحدودية

منذ 15 دقيقة
مبانٍ مدمرة في لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، 2 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز

ألقى الجيش الاسرائيلي منشورات تحريضيّة، عند مصنع لحجارة الباطون في بلدة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي.

من زاوية آخرى، تشهد أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية ومناطق عدّة، تحليقاً كثيفاً للطيران الإسرائيلي المسيّر على علو منخفض منذ ساعات الصباح.

من زاوية آخرى، تعرّضت بعيد منتصف الليلة الماضية أطراف بلدتي راميا وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، لقصف مدفعي متقطع مصدره دبابة ميركافا متمركزة في موقع جبل بلاط الاسرائيلي المستحدث.

ويعيش البلد أسابيع حرجة مع تصاعد وتيرة الضغوط الدولية عليه للدفع نحو تنفيذ قرار حصر السلاح، في حين يتصلّب موقف حزب الله أكثر، مدعوماً بقرار إيراني بالعودة إلى الساحة اللبنانية من بوابة إعادة تعويم “الحزب” كورقة لا يزال يعتبرها رابحة على طاولة المفاوضات.

المواجهة بين “الحزب” والحكومة قد لا تنتهي عند مشهد الروشة، في حين تتجه الأنظار، وفق معلومات جريدة “الأنباء” الالكترونية، إلى موقف رئيس الحكومة نواف سلام مطلع الأسبوع، حيث لا مواعيد على جدول أعمال السراي يوم الاثنين، بحجة التزام سلام بالجلسة التشريعية المرتقبة.

إلا أن المعلومات تؤكد أن رئيس الحكومة مصرّ على إعادة الاعتبار للقرار الرسمي الذي كُسر يوم الجمعة.

