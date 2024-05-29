صور وفيديو.. بوحبيب يلتقي نظيره الفرنسي سيجورنيه في باريس

فور وصوله الى العاصمة باريس، التقى وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بوحبيب بنظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه في الخارجية الفرنسية/الكي دورسيه، وقد انتهز الوزير بوحبيب هذه المناسبة لشكر فرنسا على اهتمامها الدائم لمساعدة لبنان واحتضانه من خلال إبقاء لبنان كبند دائم على الاجندة السياسية الفرنسية.

كما شرح الوزير بوحبيب الصعوبات التي يعاني منها لبنان نتيجة لازمة النزوح السوري، وما تشكله من خطر وجودي على تركيبته ومستقبل أبنائه، وتمنى مساعدة فرنسا لتنظيم ملف النزوح السوري، ورحّب بالتفهم الفرنسي لخصوصية لبنان.

كذلك تم استعراض كيفيّة إعادة الاستقرار الى جنوب لبنان من خلال تطبيق كامل للقرار 1701 الذي ما يزال يشكل المفتاح لعودة الهدوء وابعاد شبح الحرب.

وقد ثمن الوزير بوحبيب المبادرة الفرنسية ودعا الى استمرار الحوار والتعاون الفرنسي-الاميركي في هذا المجال.

كذلك تم التطرق للقمة الفرنسية الاميركية المزمع عقدها في النورماندي بداية حزيران القادم واللقاءات التحضيرية حيث تشكل محطة مهمة لبحث عدة ملفات منها امور متصلة بلبنان.

أما على مستوى الحرب الدائرة في غزة، فقد أوضح الوزير بوحبيب انها تحولت الى حرب عبثية دون أفق سياسي ولن تجلب سوى المزيد من الدمار والقتل.

كما تم التطرق الى الاوضاع في المنطقة.

وفي نهاية اللقاء، دعا الوزير بوحبيب نظيره الفرنسي لزيارة لبنان لاستكمال المباحثات في كافة المواضيع التي تهم الطرفين.