صور وفيديو.. غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة المصنع وأنباء عن سقوط شهيدَين

استهدفت غارة إسرائيلية اليوم الجمعة، سيارة في منطقة المصنع – مجدل عنجر في البقاع الأوسط، ومعلومات عن سقوط شهدَين وجرحى.

والغارة أدت لاستشهاد القيادي في حركة حماس شرحبيل السيد التي استهدفت سيارته، كما استشهد شخص آخر كان يرافقه ويدعى محمد رمضان.

وفي وقت سابق من اليوم، نفّذ طيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على عدد من القرى في جنوب لبنان. ومؤخراً، تسببت الغارة الاسرائيلية على بلدة كفرحمام بتدمير مبنى مؤلف من ثلاث طبقات.

وفي الميدان، افتتح “حزب الله” عمليّاته باكراً اليوم، إذ دوّت صفّارات الإنذار عند ساعات الصباح الأولى في أكثر من 15 موقعاً في الجليل الأعلى خشية تسلّل مسيّرات من لبنان.

وبعد وقت قصير، أعلن الجيش الإسرائيلي “اعتراض طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان فوق البحر، وانفجار أخرى بمنطقة جعتون في الجليل الغربي”.