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صوَر تُكذّب ادّعاءات الاحتلال.. غارةُ الخيام لم تستهدف مستودع أسلحة لحزب الله

منذ 33 دقيقة
آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2023 10:24 صباحًا
المزرعة التي استهدفتها غارة إسرائيلية في سهل الخيام

المزرعة التي استهدفتها غارة إسرائيلية في سهل الخيام

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بعد القصف العنيف الذي شهدته قرى وبلدات جنوب لبنان ليل أمس، من جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، كشفت صور تمّ تناقلها صباح اليوم كذب ادّعاءات جيش الاحتلال.

فبعد أن زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنّ الغارة العنيفة التي استهدفت سهل الخيام في جنوب لبنان ليل أمس، استهدفت مستودعًا للأسلحة تابعًا لحزب الله، تبيّن اليوم بعد الكشف على الموقع أنّ الأرض المستهدفة تحتوي على مزرعة علف للحيوانات عائدة لآل شيت في المنطقة، وليس مستودع أسلحة، كما ادّعى المتحدث الإسرائيلي، وقد تسبب القصف بأضرار جسيمة لحقت بالمزرعة، بحسب ما كشف مراسل “صوت بيروت إنترناشونال”.

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