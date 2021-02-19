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صوّان يتبلّغ قرار تنحيته ومجلس القضاء يدرس اختيار البديل

19 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 19 - فبراير - 2021 12:42 مساءً
أضرار انفجار مرفأ بيروت

انفجار مرفأ بيروت

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علم “صوت بيروت انترناشونال” ان القاضي فادي صوّان تبلغ صباح اليوم، قرار محكمة التمييز الجزائية، الذي قضى بتنحيته عن التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، وباشر صوّان تجميع أوراق الملف وتوضيبها تمهيداً لتسليمها الى النيابة العامة التمييزية مع كافة التقارير والصور الفوتوغرافية والفيديوهات، بانتظار تعيين محقق عدلي بديل.

في هذا الوقت، محكمة التمييز برئاسة القاضي جمال الحجار إبلاغ قرار إقصاء صوّان إلى أطراف الدعوى، حيث سلّمت نسخة عنه إلى كلّ من وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، النيابة العامة التمييزية رئيس، الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر (اللذين تقدّما بطلب تنحية صوّان بـ”الارتياب المشروع” ومخالفة الدستور)، الوزير السابق يوسف فنيانوس، وعدد من المحامين بوكالتهم إما عن بعض المدعين وإما بوكالتهم عن المدعى عليهم الموقوفين.

وينتظر أن ترسل المحكمة نسخة عن قرارها بواسطة النيابة العامة التمييزية الى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بصفته مدعى عليه بالقضية، وكذلك إلى نقابة المحامين في بيروت، بصفتها الوكيل القانوني عن غالبية ذوي ضحايا انفجار المرفأ والمتضررين.

وشكّل قرار محكمة التمييز المفاجئ ارباكاً في الأوساط القضائية، وهو ما حمل رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى دعوة المجلس للانعقاد وإبقاء جلساته مفتوحة لاختيار القاضي البديل الذي سيخلف صوّان في هذه المهمة الصعبة والمعقّدة.

وأكد مصدر قضائي بارز، أن مجلس القضاء “يجري مشاورات مع وزيرة العدل للاتفاق على اختيار القاضي الذي يملك ما يكفي من الخبرة والكفاءة والتجرّد والتحرر من الضغوط السياسية، لتولي مسؤولية التحقيق بانفجار المرفأ”. وأكد المصدر أن مجلس القضاء “بدأ تقييم مرحلة التحقيق التي تولّاها صوان، وأين أصابت وأين أخطأت، للعمل على تلافي الخطأ في المرحلة المقبلة، أو الحدّ منه قدر الإمكان، كي لا تتكرر عملية الطعن أو المطالبة بتنحية المحقق العدلي الذي سيعيّن قريباً”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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