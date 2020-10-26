صيادا الطيور في قبضة الأمن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

تم تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهِر قيام أشخاص باصطياد طيور يُحظِّر القانون اصطيادها.

من خلال الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت من تحديد هوية المشتبه بهما:

أ. ن. (مواليد 1985، سوري)

ع. ح. (مواليد 1988، سوري)

على الأثر، توجّهت دورية من المفرزة المذكورة إلى بلدة صغبين، وأوقفتهما بجرم مخالفة قانون الصيد البري، وضبطت بندقية الصيد.

إن هذه المديرية العامة على استعداد لتلقي كل الحالات الموثّقة لأي مخالفة لقانون الصيد البري، من خلال تصويرها (صورة فوتوغرافية، فيديو…)، سواء من قبل المواطنين أم الجمعيات البيئيّة، وإرسالها إلى شعبة العلاقات العامة عبر حساباتنا twitter، Facebook، وعلى خدمة “بلّغ”، على موقعنا الرسمي www.isf.gov.lb، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.