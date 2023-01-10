صيادو الأسماك: لمنع استخدام الوسائل غير المشروعة

ناشدت نقابة صيادي الاسماك في ساحل لبنان الجنوبي في بيان بعد اجتماع، الوزارات المعنية “الاسراع في حل مشكلة الصيادين في الجنوب والمزمنة منذ أعوام من دون اي اجراءات عملية ومنها الإسراع في منع استخدام الوسائل الجائرة في الصيد وغير المشروعة قانونا على طول الساحل الجنوبي وعلى اعين المعنيين، استخدام (الكومبريسور) وقناني الغوص بشكل عشوائي ودون ضوابط قانونية مما يلحق الضرر بجميع الصيادين”.

وناشدت المعنيين “وقف استيراد الشباك المهربة والممنوعة قانونا من استخدامها 12 و13 ملمترا والتي تقضي على السمك الصغير وتهدد لقمة عيش الصيادين في الاشهر اللاحقة”.

وأكدت أن “الصيادين وعائلاتهم اولوية في هذه الظروف الصعبة، ولن تتوانى عن الدفاع عن حقوقهم المهدورة من ضمان صحي وغيره من المطالب المحقة”.