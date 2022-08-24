صيد ثمين لعناصر حاجز ضهر البيدر... ماذا حصل؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

في الساعة 12،30 من تاريخ 21/8/2022، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بثلاثة أشخاص على متن “فان” لنقل الرّكاب، يتّجه من البقاع إلى بيروت، وهم اللبنانيّون:

م. د. (مواليد عام 1960)

ب. ي. (مواليد عام 1989)

م. ر. (مواليد عام 1995)

بتفتيشهم والآليّة، عُثر على حوالى /6/ كلغ. من مادّتي الكوكايين وباز الكوكايين موضّبة في أظرفة ورقية وعلب و”طبّات” بلاستيكية، ومعدّة للترويج.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في البقاع للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.