الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صيد ثمين لعناصر حاجز ضهر البيدر... ماذا حصل؟

منذ 15 دقيقة
توقيف

توقيف

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

في الساعة 12،30 من تاريخ 21/8/2022، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بثلاثة أشخاص على متن “فان” لنقل الرّكاب، يتّجه من البقاع إلى بيروت، وهم اللبنانيّون:

م. د. (مواليد عام 1960)
ب. ي. (مواليد عام 1989)
م. ر. (مواليد عام 1995)
بتفتيشهم والآليّة، عُثر على حوالى /6/ كلغ. من مادّتي الكوكايين وباز الكوكايين موضّبة في أظرفة ورقية وعلب و”طبّات” بلاستيكية، ومعدّة للترويج.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في البقاع للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

    المزيد من أخبار لبنان

    مصرف لبنان
    كم بلغ حجم التداول على منصة صيرفة؟
    الدواجن
    نقابة الدواجن: للإسراع في إعادة الإعتبار لقيمة الرسم النوعي على الدجاج المستورد
    رئيس الجمهورية ميشال عون
    عون خارج القصر ليل 31 تشرين الأول وتجربة 1988 أبطلها الطائف!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اليسا وزياد برجي
    شخصية عربية بارزة تدخل على خط الصلح بين زياد برجي واليسا
    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    مقياس الطول للاطفال- تعبيرية
    قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة طول الأطفال