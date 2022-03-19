الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صيد ثمين لقوى الأمن.. توقيف مطلوبين خطيرين وهذا ما تم ضبطه

19 - مارس - 2022
قوى الامن الداخلي

قوى الامن الداخلي

A A A
طباعة المقال

أفادت شعبة العلاقات العامة في ​قوى الأمن الداخلي​، بأنه “في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها وحدة ​الشرطة القضائية​ للعمل على توقيف المطلوبين الخطرين على جميع الاراضي اللبنانية، وبتاريخ 6/3/2022 وفي محلة صحراء ​الشويفات​، ونتيجة عمليات الرصد والتعقب قامت قوة من المجموعة الخاصة بالتنسيق مع ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ بنصب كمين محكم أسفر عن توقيف أفراد عصابة بعد تبادل ​إطلاق نار​ وإصابة أحد أفرادها- الذّي نقل إلى إحدى المستشفيات وأُخرِج منها بعد معالجته، وهم كلّ من ط. م. مواليد عام 1981، لبناني الجنسيّة، ع. ز. مواليد عام 2001، لبناني الجنسيّة، ع. س. مواليد عام 2000، سوري الجنسيّة”.

وكشفت في بيان أنه “ضبط بحوزتهم 629 ظرفًا من ​الكوكايين​، 329 غ من ​حشيشة الكيف​، 58 غ من ​الماريجوانا​، وحبّة ​كبتاغون​، مبلغ 35،000،000 ل. ل. و4 هواتف خلويّة، بندقيّة حربيّة نوع “كلاشينكوف”، ومسدّسين حربيين مع مماشط وذخيرة، وجعبة عسكرية، وقناع، أودعوا مع المضبوطات المرجع المختصّ، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء”.

    المزيد من أخبار لبنان

    علم- فرنسا ولبنان
    بعد العديد من النصائح.. بيار دوكان يزور لبنان قريباً
    لبنان
    لبنان: شراء وقت وإدارة أزمة في غياب معارضة حقيقية
    مرحلة ترميم حكومة ميقاتي السابقة باستبدال بعض الوزراء

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
    الدولار
    لماذا ارتفع الدولار مجدداً؟