صيف ثان ينتظر لبنان في تشرين.. الحرارة إلى إرتفاع مجدداً

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية والداخلية، كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

جاء في نشرة مصلحة الارصاد الجوية الاتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم الخميس حيث يتحول الى حار نسبيا خصوصا في المناطق الجنوبية اللبنانية.

(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و29)

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة محلي على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية والداخلية كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

– الحرارة على الساحل من 21 الى 28 درجة، فوق الجبال من 12 الى 22 درجة، في الداخل من 12 الى 26 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و75%

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:6,35

– ساعة غروب الشمس: 18.17