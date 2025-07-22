ضابط إسرائيلي: حزب الله بات ضعيفاً وهناك بعض الجيوب الصغيرة يجب القضاء عليها

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن ضابط في الجيش الإسرائيلي قوله إن حزب الله لا يتواجد فعليا في المنطقة الحدودية ولا يقترب منها وعندما يقترب نتحرك ضده فورا.

مشيراً إلى أن “حزب الله بات ضعيفاً ولم تعد لديه القدرات التي كان يمتلكها قبل هجوم 7 أكتوبر”.

وأضاف الضابط الإسرائيلي أن هناك بعض الجيوب الصغيرة لحزب الله التي يجب القضاء عليها ونحن نعمل ضدها.

في سياق متصل، شدد المبعوث الأميركي توم باراك اليوم الاثنين على أن نزع سلاح حزب الله يعد مسألة لبنانية داخلية، وذلك في مؤتمر صحفي في بيروت بعد أن سلم الرئيس جوزاف عون رد بلاده على مقترح واشنطن بشأن نزع سلاح حزب الله وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال باراك إن واشنطن لا تفكر حاليا بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين، مشيرا إلى أن ما تحاول الولايات المتحدة فعله الآن هو إعادة الاستقرار للمنطقة وليس صب الزيت على النار، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لم ينجح، مؤكدا أن هذا ما تحاول واشنطن أن تعالجه.

وقال إن سبب عودته السريعة إلى لبنان -بعد زيارته قبل أسبوعين- تأتي نتيجة اهتمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكبير بالاستقرار بالمنطقة.

وتابع أنه يجب التركيز على لبنان من أجل إعادة الاستقرار والأمن في المنطقة.