ضابط إسرائيلي كبير ينجو من صاروخ حزب الله!

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن ضابطا إسرائيليا كبيرا نجا بعد أن أطلق حزب الله صاروخا موجها منتصف ليل السبت على آلية عسكرية.

وبحسب الهيئة الإسرائيلية فقد أطلق حزب الله منتصف ليل أمس السبت، صاروخا موجها أصاب دبابة مصفحة كان بداخلها ضابط كبير جداً، وقد ألحق الهجوم أضرارا كبيرة بالدبابة، لكن الضابط تمكن من النجاة.

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في حين نفذت طائرات إسرائيلية غارات على مناطق في جنوب لبنان.

وأكد حزب الله أن مقاتليه استهدفوا -فجر اليوم الأحد- تجمعا لجنود إسرائيليين قبالة بلدة الوزّاني، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مؤكدا إصابة الهدف بدقة.

كما أعلن الحزب في بيان أن مقاتليه استهدفوا بعد ظهر يوم ‏الأحد التجهيزات التجسسية في موقع العاصي برشاشات (14.5) وأصابوها إصابةً مباشرة.‏ ‏

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان الحزب تنفيذ 6 هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية وفي تلال كفرشوبا المحتلة.

في المقابل، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدات الخيام وعلما الشعب وعيتا الشعب ومروحين في جنوب لبنان.