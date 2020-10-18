ضابط إسرائيلي يهدد نصر الله: ثمن الدم سيكون قاسيا ومؤلما

لا يبدو أن المؤشرات الدولية المرحبة والداعمة لملف ترسيم الحدود البحرية، قد تنعكس هدوءاً بشكل كامل على الحدود الجنوبية والتي لا يزال قرار الحرب والسلم فيها خارجاً عن سيطرة الدولة إلى سيطرة سلاح دويلة حزب الله.

فقد كشف موقع إلكتروني عبري إن “الجيش الإسرائيلي” على أهبة الاستعداد عند الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أن “حزب الله” يبحث عن هدف “إسرائيلي” بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان.

وأشار موقع “والا” العبري إلى أن “الجيش الإسرائيلي” يواصل تأهبه على الحدود الشمالية منذ 90 يوما تقريبا، تخوفا من رد فعل من حزب الله، على خلفية مقتل أحد عناصره.

وأضاف أن الأوضاع على الحدود اللبنانية تتغير وتتلقى مؤشرات جديدة في الآونة الأخيرة، على خلفية شعور باحتمال وقوع هجوم سيدفع المنطقة إلى جولة معارك لأيام.

ونقل الموقع على لسان ضابط بـ “الجيش الإسرائيلي” من الفرق العاملة على الحدود المشتركة اللبنانية الفلسطينية، قوله: “إذا تجرأ نصر الله على إيذاء جندي “إسرائيلي”، فسيكون ثمن الدم قاسيا ومؤلما”.

وتابع الضابط “الإسرائيلي”: “رسالتنا للجنود أن نكون مستعدين لأي تطور، وفي المرة القادمة التي يحاولون فيها ضربنا، لن ينتهي الأمر بإطلاق قذائف”.

وأفاد الموقع بأن القصة بدأت من الحدود السورية اللبنانية في تموز، ومنذ ذلك الحين مر 90 يوما من الاستعداد على الجانب “الإسرائيلي” بسبب التخوف من الانتقام، وقدر كبار ضباط الجيش “الإسرائيلي” أنه في غضون أيام قليلة سيختفي التوتر، لكن نصر الله أصر على الوقوف وراء “معادلة الانتقام”، حسب ما نشره الموقع العبري.