وأضاف: “بالطبع الأميركيون هم آخر من يريد الحرب في الشمال، ونحن نعتمد عليهم من حيث التسليح، القيادة العليا تفضل التوصل إلى اتفاق”.

وقال كوهين إنه “عندما نكون في حالة حرب، يدخل زعيم حزب الله حسن نصرالله بسرعة إلى مخبأ، لا نريد أن نبدأ حربا، ومن الواضح أن مثل هذا الاغتيال سيؤدي لبدء الحرب، ولهذا السبب لا يزال نصر الله على قيد الحياة”.

واعتبر نصر الله، أمس الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي “مستنزف”، مشدداً على أن “القصف المتبادل منذ أشهر بين مقاتليه في جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يمنع إسرائيل من شنّ حرب على لبنان”.

وختم نصر الله بقوله “اليوم في الشهر السادس يقف نتنياهو ليقول إن لم نذهب إلى رفح سنخسر الحرب وحتى لو ذهب فقد خسر الحرب”.