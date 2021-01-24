ضاهر: أعمل على استيراد عشرة آلاف جرعة من لقاح كورونا

أعلن النائب ميشال ضاهر أنّه يعمل على استيراد عشرة الاف جرعة من لقاح كورونا لصالح مؤسسة ميشال ضاهر الاجتماعية بهدف توزيعها مجانا على المسنّين والعاملين في القطاعات الانتاجية.

‏وقال عبر تويتر: “لقد أخذت وعدًا من الشركة المصنّعة بتأمين هذا اللقاح في وقت قريب جداً، على ان تبدأ خطة التطعيم فور تبلغنا بموعد الاستلام الرسمي”.

أعمل على استيراد عشرة الاف جرعة من لقاح كورونا،لصالح مؤسسة ميشال ضاهر الاجتماعية، بهدف توزيعها مجانا على المسنّين والعاملين في القطاعات الانتاجية.

وقد أخذت وعدًا من الشركة المصنّعة بتأمين هذا اللقاح في وقت قريب جداً، على ان تبدأ خطة التطعيم فور تبلغنا بموعد الاستلام الرسمي. — Michel Daher (@mgdaher) January 24, 2021