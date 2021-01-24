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ضاهر: أعمل على استيراد عشرة آلاف جرعة من لقاح كورونا

24 - يناير - 2021
آخر تحديث: 24 - يناير - 2021 8:37 مساءً
ميشال ضاهر

ميشال ضاهر

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أعلن النائب ميشال ضاهر أنّه يعمل على استيراد عشرة الاف جرعة من لقاح كورونا لصالح مؤسسة ميشال ضاهر الاجتماعية بهدف توزيعها مجانا على المسنّين والعاملين في القطاعات الانتاجية.

‏وقال عبر تويتر: “لقد أخذت وعدًا من الشركة المصنّعة بتأمين هذا اللقاح في وقت قريب جداً، على ان تبدأ خطة التطعيم فور تبلغنا بموعد الاستلام الرسمي”.

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