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ضاهر: ازمة البنزين بدأت تشلّ ​القطاع الاقتصادي​ والصناعي

11 - مايو - 2021
ميشال ضاهر

ميشال ضاهر

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غرد النائب ​ميشال ضاهر​ عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“ازمة ​البنزين​ تتفاعل والمواطن يتبهدل اكثر من ساعتين امام المحطات في زحلة لتعبئة 10 ليتر بنزين. الازمة بدأت تشلّ ​القطاع الاقتصادي​ والصناعي وتمنع الموظف من الوصول لمركز عمله”.

ولفت ضاهر الى أنه “بين استمرار الدعم لبنزين غير موجود او وقف الدعم وتأمين البنزين، فالاكيد أن المواطن بيختار الحل الثاني”.

 

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