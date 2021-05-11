ضاهر: ازمة البنزين بدأت تشلّ ​القطاع الاقتصادي​ والصناعي

غرد النائب ​ميشال ضاهر​ عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“ازمة ​البنزين​ تتفاعل والمواطن يتبهدل اكثر من ساعتين امام المحطات في زحلة لتعبئة 10 ليتر بنزين. الازمة بدأت تشلّ ​القطاع الاقتصادي​ والصناعي وتمنع الموظف من الوصول لمركز عمله”.

ولفت ضاهر الى أنه “بين استمرار الدعم لبنزين غير موجود او وقف الدعم وتأمين البنزين، فالاكيد أن المواطن بيختار الحل الثاني”.

ازمة البنزين عم تتفاعل والمواطن عم يتبهدل اكثر من ساعتين امام المحطات بزحلة ليعبي 10 ليتر بنزين. الازمة بلشت تشلّ القطاع الاقتصادي والصناعي وتمنع الموظف من الوصول لمركز عمله.

بين استمرار الدعم لبنزين غير موجود او وقف الدعم وتأمين البنزين، اكيد المواطن بيختار الحل الثاني. — Michel Daher (@mgdaher) May 11, 2021