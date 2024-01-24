ضاهر: المواطن يدفع أغلى فاتورة كهرباء في العالم.. وأقترح تقسيم المناطق

دعا النائب ميشال ضاهر إلى “تطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة”، متمنيًا “رفع السرية المصرفية عن المسؤولين لمعرفة مكان الهدر والسمسرات حفاظًا على أموال الناس”.

ضاهر تطرق خلال مداخلته أثناء جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب، إلى موضوع ضريبة الـTVA، فرأى أنّ “هناك مشكلة في تحصيلها، إذ ثمة أناس لا يدفعونها ومناطق لا يتم التحصيل فيها”، مؤكدًا أنّ “اللامركزية المالية الموسّعة هي الحل الوحيد”.

وشدد ضاهر على أن “عجز الكهرباء أوصلنا إلى هذا الوضع والمواطن اللبناني يدفع أغلى فاتورة كهرباء في العالم، وأقترح تقسيم المناطق وإنشاء محطات كهرباء خاصّة لها”.