ضاهر تعليقا على وهبه: المطلوب الإقالة الفورية

غرّد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على تويتر تعليقا على تصريحات وزير الخارجية شربل وهبه:

“أين شارل مالك وفؤاد بطرس أين غسان التويني فهل يعقل إن يتصرف رأس الدبلوماسية اللبنانية شربل وهبة بهذه الطريقة الفجة والغير دبلوماسية بحق دولة شقيقة وتحتضن ٣٠٠ الف لبناني يعملون على أراضيها، المطلوب الإقالة الفورية له والاعتذار من المملكة عن هكذا تصاريح لا تشبه الشعب اللبناني.”

أين شارل مالك وفؤاد بطرس أين غسان التويني فهل يعقل إن يتصرف رأس الدبلوماسية اللبنانية شربل وهبة بهذه الطريقة الفجة والغير دبلوماسية بحق دولة شقيقة وتحتضن ٣٠٠ الف لبناني يعملون على أراضيها، المطلوب الإقالة الفورية له والاعتذار من المملكة عن هكذا تصاريح لا تشبه الشعب اللبناني — Michel Daher (@mgdaher) May 18, 2021