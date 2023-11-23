الخميس 9 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 23 نوفمبر 2023 |
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ضاهر ردًا على بري: الخلاف بين حريصٍ على الجيش وبين باحثٍ عن انتقام

منذ 9 دقائق
ميشال ضاهر

ميشال ضاهر

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ردّ النائب ميشال ضاهر على ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري، عن أن الخلاف في ملف قيادة الجيش مسيحي مسيحي.

ضاهر توجه إلى بري قائلًا: “دولة الرئيس الصديق، أنت سيّد من يعرف أن لا أحد يستطيع أن يختصر المسيحيين على مرّ التاريخ، أما الخلاف الحقيقي اليوم فهو بين أكثريّة نيابيّة مسيحيّة ما بين القوات والكتائب والمستقلين وعلى رأسهم بكركي يؤيدون بقاء قائد الجيش حتى انتخاب رئيس، يعارضهم رئيس كتلة نيابيّة، جزء من كتلته يعارضه ويفضّل بقاء قائد الجيش”.

وأضاف: “الخلاف بين حريصٍ على الوطن والجيش، وبين باحثٍ عن انتقام. الخلاف بين من يريد حماية دور رئيس الجمهوريّة قولاً وفعلاً، وبين مستغلّ لشعار حقوق المسيحيّين”.

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