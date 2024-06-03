ضاهر: على وزير الطاقة اتخاذ قرار جدّي بانشاء معامل على الطاقة الشمسية

كتب النائب ميشال ضاهر عبر منصة “إكس”:

“إذا كان في نيّة جدّية لإنشاء معامل على الطاقة الشمسية كما يُشاع، ما في داعي لا نروح شمال ولا نروح يمين، في ٢٤ مليون متر مربّع مشاعات للدولة بمنطقة القاع ورأس بعلبك، كافية لإنارة كل لبنان إذا تركّب فيهم طاقة شمسية. وموقع هيدي المنطقة من أفضل المناطق اللبنانية لانتاج الطاقة، كما أنه طاقتها الانتاجية بتوصل ل١٨٠٠ وات سنوياً لكل وات يتمّ تركيبه”.

وأضاف: “على وزير الطاقة الصديق اتخاذ قرار جدّي وجريء، وعندها القطاع الخاص على استعداد للدعم عبر الاستثمار وبكلفة تصل إلى أقل من ٥ سنت لكل كيلوواط”.