ضاهر عن التمديد لقائد الجيش: فلتتحلى القوى السياسية بالجرأة والحس الوطني

لفت النائب ميشال ضاهر إلى أنّه “يدور همس عن فكرة في السر يدرسها البعض لتجنب الإحراج في موضوع التمديد لقائد الجيش ‏عبر طرحه في مجلس الوزراء وترك باب الطعن مفتوحًا”.

وأضاف عبر منصة “إكس”: وتعتقد الجهة التي تقف خلف هذه الفكرة بأنها ستقدم قسطها للعلى أمام جميع الجهات الداخلية والخارجية، ولكن ما تعتقده هذه القوى “تخريجة” نعتبره تهربًا مقصودًا ومفضوحًا من تحمل مسؤوليتها الوطنية وإخراجًا ضعيفًا.

تابع: “فلتتحلى هذه القوى وخصوصًا الأساسية منها، بالجرأة والحس الوطني لتقول موقفها علنًا، فإما تكون مع التمديد في مجلس النواب بصدق وشفافية، وإما ضد التمديد بوضوح بعيدًا عن الخزعبلات السياسية التي لا تليق بالجيش اللبناني ومعنويات هذه المؤسسة خاصة في هذه الظروف الصعبة”.

يدور همس عن فكرة في السر يدرسها البعض لتجنّب الاحراج في موضوع التمديد لقائد الجيش،

عبر طرحه في مجلس الوزراء وترك باب الطعن مفتوحًا. وتعتقد الجهة التي تقف خلف هذه الفكرة بأنها ستقدّم قسطها للعلى أمام جميع الجهات الداخلية والخارجية ولكن ما تعتقده هذه القوى "تخريجة" نعتبره تهرّباً… — Michel Daher (@mgdaher) December 11, 2023