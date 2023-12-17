الأحد 4 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 17 ديسمبر 2023 |
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ضاهر: ملف الرئاسة وُضِع على نارٍ حامية

منذ 22 دقيقة
ميشال ضاهر

ميشال ضاهر

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لفت النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى أنّ “المعطَيات الأخيرة تشير إلى أن ملف رئاسة الجمهورية قد وُضِع على نارٍ حامية”.

ضاهر أضاف قائلًا: “على أمل أن نجري هذا الاستحقاق قبل نهاية الربيع المقبل. وفوْرَ انتخاب رئيس نذهب لتشكيل حكومة فاعلة تعيد بناء المؤسسات للبدء جدّيًا في عملية الإنقاذ ولنطوي صفحة سوداء من تاريخ هذا الوطن”.

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